Российские военные прошлым вечером, 11 мая, ворвались в Херсонский следственный изолятор. Там они устроили настоящий дебош с выстрелами и применением светошумовых гранат. Затем оккупанты открыли определенные камеры и вывели из них заключенных. Очевидцы происшествия сообщают, что военные точно знали, кого нужно похитить.
Сообщается, что похищение сопровождалось выстрелами из автомата и взрывами светошумовых гранат. Куда увезли заключенных херсонского СИЗО и какая их дальнейшая судьба – не известно.
Отметим, что сейчас на временно захваченных территориях Херсонщины работают четыре пенитенциарных заведений – три колонии и СИЗО. Из-за оккупации около двух тысяч заключенных и работников тюрем оказались под угрозой из-за действий российских военных.
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