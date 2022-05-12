В Украине сейчас есть две наиболее критические точки на фронте. Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Есть две самые сложные точки - город Мариуполь, именно "Азовсталь", и Луганское направление. Наибольшие обстрелы там в Луганской области происходят в районе Рубежного, Северодонецка. Также они перебрасывают дополнительные силы и в Луганскую, и в Донецкую области - живую силу и технику", - отметил Денисенко.
Кроме того, ВСУ удалось отбросить россиян вблизи Харькова и в ряде мест защитники нашего государства приблизились к украинской границе. При этом часть своих войск армия рф начала перебрасывать с Харьковщины на Донбасс.
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По словам Денисенко, для российского диктатора владимира путина Мариуполь стал личным вопросам. Власти Украины делают все возможное, однако сейчас все упирается в личную позицию путина, и от его решения сильно зависит, как там ситуация будет разворачиваться.
Напомним, что путин не смог достичь в Украине своей главной цели и поставил новую.
Как сообщала Politeka, оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы.
Также Politeka писала, что раскрыты вероятные планы врага на Одессу и область.