Россия продолжает гореть. В связи с резким ухудшением погоды, сильным порывистым ветром в 60 населенных пунктах Красноярского края из-за короткого замыкания электропроводок возникли пожары. Об этом сообщают местные СМИ, а Телеграмм-каналы публикуют кадры.
Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений. Погибли восемь человек.
По последней информации спасатели боролись с лесным пожаром возле деревни Сизая Красноярского края всю ночь с 11 по 12 мая, однако угроза распространения огня на жилые дома сохраняется.
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В Красноярском крае от пожаров уже пострадало более 1200 человек. Здесь, а также в Иркутской и Кемеровской областях россии общая площадь пожаров превысила 65 тысяч квадратных метров. Россия еще раз показала, что так называемое "сверх" государство даже пожар потушить не может.
Напомним, в россии массово сжигают военкоматы.
Как сообщала Politeka, в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.
Также Politeka писала, что целые улицы выгорели в российском городе из-за небывалого пожара.