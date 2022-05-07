У російському місті Називаєвськ недалеко від Омська в результаті небувалої пожежі повністю вигоріли кілька вулиць, з'явилися подробиці про руйнування.

Подробиці масштабної НП повідомляють місцеві росЗМІ. Пожежа в місті Називаєвськ Омської області розгорілася близько полудня 6 травня. На момент, коли про загоряння дізналися рятувальники, вогонь охопив два житлових будинки та надвірні споруди.

Однак, у місті спостерігався штормовий вітер, через який вогонь дуже швидко перекинувся на сусідні будівлі. Під кінець дня пожежа охоплювала вже цілі вулиці.

Через кілька годин після початку пожежі губернатор Омської області Олександр Бурков ввів в регіоні режим надзвичайної ситуації. До гасіння пожежі було залучено 165 осіб та пожежний потяг. За офіційними даними, ліквідувати загоряння вони змогли тільки о 20: 55 за місцевим часом.

При цьому місцеві жителі пишуть у соцмережах, що води для гасіння такої пожежі не вистачало. Залишки вулиць догорають у місті і зараз.

Всього в Називаєвську згоріло близько 90 будівель на 6 вулицях. З них 60 згоріли повністю і відновленню не підлягають.

За офіційною версією, причиною пожежі стало коротке замикання в трансформаторній будці. Від іскри спалахнула суха трава, а вітер переніс вогонь на будівлі

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