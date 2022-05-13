Как сообщают в Генштабе ВСУ, таким образом оккупанты готовятся к наращиванию провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.
Также отмечается, что в Воронежской и Белгородской областях рф продлено до 25 мая действие повышенного уровня террористической угрозы.
На Слобожанском направлении враг перегруппировывается, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.
На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное. В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Штрафы больше 10 тысяч гривен: кого из украинцев коснутся новые правила с 12 мая
Бомбу замаскировал под костыль: житель Днепра собирался взорвать толпу, в СБУ раскрыли подробности
Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления
Сильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалека
На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и Камышеваха, успеха не имели. На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении Марьинки.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что продолжаются обстрелы Мариуполя и блокировка подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".
«Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время», - предупредили в Генштабе.
За предыдущие сутки украинскими бойцами было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.
Только на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага, уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.
Напомним, эксперт объяснил, почему присоединение Херсонщины к рф не поможет Путину и что будет дальше.
Также Politeka.net писала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.
Также Politeka.net писала, что многодетный отец и Верховный судья рискнул жизнью, но отправился освобождать "вторую Бучу".