Вечером 12 мая украинский лидер выступил со своим традиционным видеообращением. В нем Зеленский напомнил о том, что за время войны российские оккупанты уничтожили сотни украинских больниц и школ. По словам президента, все российские командиры, которые отдают такие приказы – «неизлечимо больны».

По мнению Зеленского, сейчас россия идет на бомбежки любых объектов украинской инфраструктуры из-за того, что ее поражение на поле боя стало очевидным. Об этом свидетельствуют ее недавние обстрелы городов Украины, которые даже не находятся на линии фронта.

ракета, обстрел, война

«Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у россии пока нет смелости это признать. Они – трусы. И пытаются спрятать правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наше задание – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне», - заявил Зеленский.

Он уточнил, что цели Украины – освободить свои земли и своих людей, а также обеспечить свою безопасность на будущее.

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Владимир Зеленский

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