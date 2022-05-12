Вечером 12 мая украинский лидер выступил со своим традиционным видеообращением. В нем Зеленский напомнил о том, что за время войны российские оккупанты уничтожили сотни украинских больниц и школ. По словам президента, все российские командиры, которые отдают такие приказы – «неизлечимо больны».
По мнению Зеленского, сейчас россия идет на бомбежки любых объектов украинской инфраструктуры из-за того, что ее поражение на поле боя стало очевидным. Об этом свидетельствуют ее недавние обстрелы городов Украины, которые даже не находятся на линии фронта.
«Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у россии пока нет смелости это признать. Они – трусы. И пытаются спрятать правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наше задание – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне», - заявил Зеленский.
Он уточнил, что цели Украины – освободить свои земли и своих людей, а также обеспечить свою безопасность на будущее.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Восстановить полную боеспособность нельзя: украинская разведка узнала о новом фиаско россиян
Бомбу замаскировал под костыль: житель Днепра собирался взорвать толпу, в СБУ раскрыли подробности
Оккупанты перегруппировываются, стягивают технику и строят переправы: где ждать нового наступления
Новый вид пенсий вводят в Украине: кто получит до 7800 гривен, подробности закона
Напомним, ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры.
Как сообщала Politeka, бывший посол Китая напророчил позорное поражение россии в Украине.
Также Politeka писала, что Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев.