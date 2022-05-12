Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поражение россии в войне стало очевидным.

Вечером 12 мая украинский лидер выступил со своим традиционным видеообращением. В нем Зеленский напомнил о том, что за время войны российские оккупанты уничтожили сотни украинских больниц и школ. По словам президента, все российские командиры, которые отдают такие приказы – «неизлечимо больны».

По мнению Зеленского, сейчас россия идет на бомбежки любых объектов украинской инфраструктуры из-за того, что ее поражение на поле боя стало очевидным. Об этом свидетельствуют ее недавние обстрелы городов Украины, которые даже не находятся на линии фронта.

«Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у россии пока нет смелости это признать. Они – трусы. И пытаются спрятать правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наше задание – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне», - заявил Зеленский.

Он уточнил, что цели Украины – освободить свои земли и своих людей, а также обеспечить свою безопасность на будущее.

Напомним, ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры.

Как сообщала Politeka, бывший посол Китая напророчил позорное поражение россии в Украине.

Также Politeka писала, что Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев.