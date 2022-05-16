Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как констатируют в разведке, изучение и анализ добытых документов позволил установить перечень подразделений, которые принимают участие в военном вторжении на территорию Украины, воинские звания и фамилии оккупантов, которые во время ведения боевых действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.

"По состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1 российской танковой армии составили 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен", - рассказали в разведке.

Отмечается также, что за это же время защитниками Украины было уничтожено и захвачено 308 единиц боевой техники из состава указанной армии оккупантов.

Добавим, что согласно данным Генштаба ВСУ, на утро 16 мая потери оккупантов в живой силе достигли цифры 27 700.

Напомним, на оккупированной Херсонщине сложилась критическая ситуация.

Также сообщалось, что запуск российского спутника обернулся эпическим провалом.

Кроме того Politeka.net писала, что офицер ВСУ рассказал, почему сейчас атаковать Крымский мост бессмысленно.