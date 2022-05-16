Про важку ситуацію в регіоні розповіла у своєму Фейсбук Українська омбудсмен Людмила Денисова.
За її словами, на сьогоднішній день в Херсонській області залишається близько 500 тисяч осіб, при тому, що до війни ця цифра була в два рази більше. У людей немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію, а пересування по самій області вкрай обмежене.
Великою небезпекою для Херсона і області стає те, що рашисти відмовляються пропускати волонтерів з гуманітарною допомогою і просто грабують гуманітарні вантажі. Мер Херсона ігор Колихаєв попередив, що в місті вже через два тижні закінчаться медикаменти, залишилося зовсім мало ліків від серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню, а розчини для крапельниць вже закінчилися. Аналогічні проблеми спостерігаються і по всій області.
"Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давності і ліки, у яких закінчився термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників і просто людей, які проживають в тій чи іншій громаді", - розповіла Денисова.
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Омбудсмен додала, що звернеться до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні.
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