Как сообщают местные СМИ, горит помещение предприятия «Геопласт», которое производит пласмассовые плиты, трубы и пластассовые изделия для упаковки.

В настоящий момент усиленная группировка пожарных ликвидирует возгорание и пытается не допустить перемещения огня на соседние здания.

По предварительной информации, огонь начался с крыши завода. Данных о раненых и погибших пока нет.

Добавим, что вчера, 16 мая, в Москве полыхал недостроенный бизнес-центр DM Tower.

На крыше 18-этажного бизнес-центра загорелись стройматериалы - дым был виден из окрестных районов города.

Ранее сообщалось о масштабнейших пожарах в Красноярском крае. В результате лесных пожаров пострадали десятки населенных пунктов, сгорели сотни домов. При этом тушить пожары было некому и нечем, как сообщали местные жители – авиация и мужчины сейчас находятся на территории Украины.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

«Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!», - писали люди в соцсетях, публикуя кадры пожара.

Также Politeka сообщала, что в Красноярском крае рф выгорают дотла целые села.