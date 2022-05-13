Очевидці діляться кадрами страшного природного апокаліпсису, пише Politeka.net.

Тисячі людей горять і задихаються одночасно.

У Красноярському краї, Кемеровській та Іркутській областях згоріли сотні будинків. В одному з сіл знайдені тіла двох дітей.

Впоратися з вогнем росіяни поки не можуть - військові літаки, які раніше використовувалися на гасінні, зараз перекинуті на територію України для ведення військових дій.

"Страх якийсь горить і прямо з нашого боку вулиці. Великий Кускун. Блін і, начебто, кажуть, що все під контролем, але місцеві тітки плачуть, просять чоловіків про допомогу. Хоч самій їдь " « " Сибір у вогні: 700 будинків згоріли, 12 людей загинули, ще сотні — залишилися без житла. Найсильніше постраждав Красноярський край: там загинули 7 людей і згоріло понад 500 будинків."Що будемо робити? А давайте Галкіна зловимо", " це не фото з Ірпеня або Бучі – це Красноярський край. В результаті лісових пожеж там зараз горять десятки селищ і сіл. Гасити нікому-всі пішли на фронт», - пишуть в коментарях користувачі соцмереж.

Красноярский край продолжает гореть. pic.twitter.com/zrFykSS2qc — Sasha Konovalov (@sknvlv) May 13, 2022

Это не фото из Ирпеня или Бучи – это Красноярский край. В результате лесных пожаров там сейчас горят десятки посёлков и деревень.

Тушить некому — все ушли на фронт . pic.twitter.com/VTLUuXXzmS — Agafya Tihonovna (@vorchunya21veka) May 11, 2022

Нагадаємо, в росії масово підпалюють військкомати.

Як повідомляла Politeka, в Красноярському краї рф вигорають дотла цілі села, кадри.

Також Politeka писала, що цілі вулиці вигоріли у російському місті через небувалу пожежу.