"Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста".

К этому, как пишет Politeka.net, призвал мэр Львова Андрей Садовой, сообщая о последствиях новой атаки оккупантов.

Так, по его словам, этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовые волны ракетных вылетов.

"Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем был ли наш город целью на этот раз. В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах повылетали стекла. И это все в 20 километровой зоне до границы с Европейским Союзом", - сообщил Садовой.

По его словам, это была одна из крупнейших атак на Львовскую область по количеству ракет.

"Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие!",- призвал Садовой.

Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли тажке ракетный удар по Ахтырке Сумской области.

Пять ракет попали по жилым домам и детсаду. Также выбило стекла в храме.

Пострадало пять человек. В одном из домов после обвала заблокированы люди, сообщил губернатор.

Напомним, Арестович назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось о самой большой ракетной атаке по Львовской области.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты увеличат темп наступления - новые данные разведки Британии.