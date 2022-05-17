К этому, как пишет Politeka.net, призвал мэр Львова Андрей Садовой, сообщая о последствиях новой атаки оккупантов.
Так, по его словам, этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовые волны ракетных вылетов.
"Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем был ли наш город целью на этот раз. В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах повылетали стекла. И это все в 20 километровой зоне до границы с Европейским Союзом", - сообщил Садовой.
По его словам, это была одна из крупнейших атак на Львовскую область по количеству ракет.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
С "Азовстали" выехали автобусы с украинскими военными: первые подробности от СМИ
"Нас завтра может не быть": Лукашенко бурно отчитал бездействующих партнеров рф и Беларуси
Взрыв на Харьковщине, в небе заметили столб красного дыма: выяснилось, надо ли паниковать
Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент
"Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие!",- призвал Садовой.
Напомним, сегодня утром оккупанты нанесли тажке ракетный удар по Ахтырке Сумской области.
Пять ракет попали по жилым домам и детсаду. Также выбило стекла в храме.
Пострадало пять человек. В одном из домов после обвала заблокированы люди, сообщил губернатор.
Напомним, Арестович назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ.
Также сообщалось о самой большой ракетной атаке по Львовской области.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты увеличат темп наступления - новые данные разведки Британии.