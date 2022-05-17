«Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка».

До цього, як пише Politeka.net, закликав мер Львова Андрій Садовий, повідомляючи про наслідки нової атаки окупантів.

Так, за цого словами, цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів.

«У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз. У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом», - повідомив Садовий.

За його словами, це була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет.

«Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття!», - закликав Садовий.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали також ракетному удару по Охтирці Сумської області.

П'ять ракет влучили у по житлові будинки та дитсадок. Також вибило шибки у храмі.

Постраждало п'ятеро людей. В одному з будинків після обвалу заблоковані люди, повідомив губернатор.

Нагадаємо, Арестович назвав можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялось про найбільшу ракетну атаку по Львіській області.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти збільшать темп наступу - нові дані розвідки Британії.