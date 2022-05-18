Мариупольская коллаборантка Светлана Гаврик, принимавшая участие в проведении незаконного референдума в 2014 году, радуется оккупации и разрушению своего города.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский с призывом запомнить в лицо предательницу.
«Очень ждали здесь, когда будет наш дорогой ДНР» - говорит она на фоне разрушенных и сгоревших жилых домов.
Ну молодец, дождалась. Правда от города теперь мало что осталось, а тысячи людей погибли от обстрелов «дорогого ДНР», но это ж пустяки. О своих погибших земляках тетенька даже не упоминает. Главное, для неё - что теперь дадут бочку варенья и корзину печенья.
Таких персонажей, конечно, надо прославлять. Чтобы мариупольцы знали, с кого спрашивать за погибших родственников и потерянное имущество", - пишет Казанский.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"
Оккупанты увеличат темп наступления, в разведке Британии указали на главную опасность: "готовы использовать..."
Сохранить лицо Путину: Запад занервничал, что Украина может победить
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Ранее сообщалось, что план россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны.
Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.
Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.