Мариупольская коллаборантка Светлана Гаврик, принимавшая участие в проведении незаконного референдума в 2014 году, радуется оккупации и разрушению своего города.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский с призывом запомнить в лицо предательницу.

«Очень ждали здесь, когда будет наш дорогой ДНР» - говорит она на фоне разрушенных и сгоревших жилых домов.

Ну молодец, дождалась. Правда от города теперь мало что осталось, а тысячи людей погибли от обстрелов «дорогого ДНР», но это ж пустяки. О своих погибших земляках тетенька даже не упоминает. Главное, для неё - что теперь дадут бочку варенья и корзину печенья.

Таких персонажей, конечно, надо прославлять. Чтобы мариупольцы знали, с кого спрашивать за погибших родственников и потерянное имущество", - пишет Казанский.

Ранее сообщалось, что план россии по защитникам "Азовстали" рассекретил американский Институт изучения войны.

Также Politeka.net писала, что враг ведет наступление сразу в пяти направлениях.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента Украины идут дискуссии относительно мобилизации после 24 мая.