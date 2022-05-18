На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ. Важкі бої тривають.

Так, на Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій він розгорнув підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку противник намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Дробишеве та заблокувати Лиман з півночі. На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

Крмі того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території російської федерації озброєння та військову техніку.

Нагадаємо, окупанти після провалу змінили тактику - в чому вона полягає.

Також повідомлялося, що західноєвропейські політики почали турбуватися щодо того, що Україна дійсно може перемогти у війні проти Путіна.

Крім того Politeka.net писала, що в офісі президента України тривають дискусії щодо мобілізації після 24 травня.