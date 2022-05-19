За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях были отбиты отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, отмечается, что на Северодонецком направлении оккупанты вели наступление и совершали штурмовые действия в районе населенного пункта Устиновка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью улучшения тактического положения. Пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое-4. Успеха также не имел.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Юрьевка, понес потери и отступил.

В районах населенных пунктов Новокалиново и Первомайское штурмовые действия также оказались безуспешны. На Кураховском направлении враг также безуспешно вел наступление в районе населенного пункта Новомихайловка.

На Северском направлении подразделения противника продолжают оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Также сообщается, что на Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. При поддержке артиллерии вел боевые действия в районе Большой Камышевахи - успеха не имеет, на отдельных участках понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.