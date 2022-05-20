Кадры бунта уже начали появляться в украинских телеграм-каналах. Как сообщают очевидцы, тажке на протест выехали машины «скорой» помощи.
По некоторым данным, люди вышли на протест возле ДК "Сучасник"
Оккупанты уже начали разгонять протест силой, - об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
«Оккупанты применили силовые методы к спасателям вышедшим в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна!!! Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!», - написал он в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее жители Энергодара выходили на митинг против произвола российских оккупантов, похитивших заместителя мэра Ивана Самойдюка.
Также сообщалось, что в Энергодаре оккупанты готовятся к псевдореферендуму. Сроки — несколько месяцев.
«Из россии есть указ, чтобы за нескольно меяцев выйти на референдум. О чем этот референдум, они пока не понимают, но они будут концентрироваться на создании «поля» для референдума», — сообщал советникк Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Оккупанты расставляют своих наблюдателей, часто — представителей криминального мира, во многих населенных пунктах. Также нередки случаи, когда на должности ставятся любовницы и близкие родственники.
Законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с 20 мая так называемая народная администрация Энергодара, созданная коллаборантом Андреем Шевчиком, планирует обязать всех предпринимателей подписать с ними договоры и получить «лицензии» на работу.
Также Politeka.net писала, что ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт.
Тем временем президент Зеленский заговорил о пересмотре зарплат и финальной стадии войны.