В Энергодаре пожарная часть вышла на протест против российских оккупантов, похитивших начальника части Виталия Трояна.

Кадры бунта уже начали появляться в украинских телеграм-каналах. Как сообщают очевидцы, тажке на протест выехали машины «скорой» помощи.

По некоторым данным, люди вышли на протест возле ДК "Сучасник"

Оккупанты уже начали разгонять протест силой, - об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Оккупанты применили силовые методы к спасателям вышедшим в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна!!! Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!», - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее жители Энергодара выходили на митинг против произвола российских оккупантов, похитивших заместителя мэра Ивана Самойдюка.

Также сообщалось, что в Энергодаре оккупанты готовятся к псевдореферендуму. Сроки — несколько месяцев.

«Из россии есть указ, чтобы за нескольно меяцев выйти на референдум. О чем этот референдум, они пока не понимают, но они будут концентрироваться на создании «поля» для референдума», — сообщал советникк Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Оккупанты расставляют своих наблюдателей, часто — представителей криминального мира, во многих населенных пунктах. Также нередки случаи, когда на должности ставятся любовницы и близкие родственники.

Законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с 20 мая так называемая народная администрация Энергодара, созданная коллаборантом Андреем Шевчиком, планирует обязать всех предпринимателей подписать с ними договоры и получить «лицензии» на работу.

Также Politeka.net писала, что ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт.

Тем временем президент Зеленский заговорил о пересмотре зарплат и финальной стадии войны.