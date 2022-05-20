Про це, як пише Politeka, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з українськими студентами.
Він також зазначив, що остання стадія війни – найстрашніша.
«Фінальна стадія найскладніша, найкривавіша, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати: все, війна закінчилась. Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає. До того моменту, коли не летять ракети. Я не можу сьогодні кричати «повертайтесь додому» всім, хто за кордоном, тому що війна не закінчилась. Це поки що вибір кожної людини», - пояснив Зеленський.
Президент України також запевнив, що після завершення війни країна приділятиме велику увагу питанню безпеки.
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"Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки ми будемо будувати на рівні Ізраїлю та інших провідних країн. Де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент", - підкреслив український лідер, додавши, що відбудова країни буде проходити з найкращими безпековими технологіями.
Крім того президент торкнувся теми майбутных зарплат: «Впевнений, що буде перегляд в цілому справедливих заробітних плат».
Додамо, що Володимира Зеленського визнано найвпливовішою людиною року за версією читачів Time.Президент України набрав понад 3,3 мільйона голосів та посів перше місце з 5% голосів.
На другому місці – гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів.
Нагадаємо, в Офісі президента назвали єдину умову для примирення з Росією.
Також повідомлялося, що українців попередили - війна навряд чи закінчиться до осені.
Також Politeka.net писала, що в Пентагоні розповіли, як змінилася тактика окупантів.