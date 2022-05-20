Киберполицейские Тернопольщины весте со следователями Тернопольского районного управления полиции разоблачили хитрую схему мошенника со Львовщины, который наживался на ненастоящей продаже военной амуниции. Всего из-за его действий пострадали более 30 людей, а сам преступник разбогател на около полумиллиона гривен. Об этом сообщили в Нацполиции.

"В соцсетях и мессенджерах мошенник размещал объявления о продаже военной форменной одежды, бронежилетов, шлемов, медицинских аптечек. Покупателей мужчина убеждал в наличии избранных позиций и требовал предоплаты. Получив деньги, фигурант не выполнял взятые на себя обязанности и в дальнейшем блокировал клиентов", - говорится в сообщении полиции.

Чтобы не вызывать лишних подозрений и как можно дольше скрываться, преступник часто менял место проживания. Задержали его в одном из хостелов Тернополя, где он временно поселился. Против 32-летнего мошенника открыли уголовное дело, продолжается досудебное расследование.

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