Ответ на этот вопрос дала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Так, по ее словам, в такой ситуации вкладчики получат свои деньги в полном объеме.
«Это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера, которая, между тем, неоднократно использовалась в мировой практике», - уточнила в материале «НВ» Рекрут.
Так, по ее словам, эта мера, например, была применена в ряде стран во время кредитного кризиса 2008 года
«По завершению кризиса — страны возвращались к своим гарантированным ограничениям. Кстати, этот принцип заложен и в нашем законодательстве — через три месяца после прекращения или отмены военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн», - уточнила Рекрут, добавив, что полное возмещение средств сейчас — это не эмоциональное решение, а обдуманное и взвешенное.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Масштабный бунт начался в оккупированном Энергодаре, фото и видео: "Происходит избиение людей"
Джамала получила рекордную сумму за свое дизайнерское платье с конкурса: именно в нем открывала "Евровидение-2017"
"Приедешь на все готовое. Стыд!": молодая жена Виктора Павлика похвасталась жизнью в Израиле без мужа и оскандалилась
Путин может безнаказанно продолжить действовать в Украине: раскрыты имена его "полезных друзей"
Отметим, ранее стало известно, что G7 готовит пакет финансовой помощи для Украины в 15 млрд евро.
Страны-лидеры мировой экономики обсудили предоставление помощи Украине в размере до $15 миллиардов - для покрытия финансовых потерь, вызванных войной. Хотя окончательные детали этой помощи все еще прорабатываются, сказали источники The Washington Post на условиях анонимности, в ближайшее время о предоставлении будет объявлено.
Напомним, в то же время стало известно о выплатах прямо на вокзале: украинцы теперь могут получить денежную помощь через Укрзализныцю и Укрпочту.
Также сообщалось, что Рада готовится забирать авто украинцев на нужды ВСУ – кому грозит остаться без транспорта.
Кроме того в Верховной Раде предупредили об ухудшении ситуации с курсом валют.