Что будет, если из-за полномасштабной войны России против Украины какой-либо банк, в котором украинцы держат средства, будет признан неплатежеспособным.

Ответ на этот вопрос дала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Так, по ее словам, в такой ситуации вкладчики получат свои деньги в полном объеме.

«Это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера, которая, между тем, неоднократно использовалась в мировой практике», - уточнила в материале «НВ» Рекрут.

Так, по ее словам, эта мера, например, была применена в ряде стран во время кредитного кризиса 2008 года

«По завершению кризиса — страны возвращались к своим гарантированным ограничениям. Кстати, этот принцип заложен и в нашем законодательстве — через три месяца после прекращения или отмены военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн», - уточнила Рекрут, добавив, что полное возмещение средств сейчас — это не эмоциональное решение, а обдуманное и взвешенное.

Отметим, ранее стало известно, что G7 готовит пакет финансовой помощи для Украины в 15 млрд евро.

Страны-лидеры мировой экономики обсудили предоставление помощи Украине в размере до $15 миллиардов - для покрытия финансовых потерь, вызванных войной. Хотя окончательные детали этой помощи все еще прорабатываются, сказали источники The Washington Post на условиях анонимности, в ближайшее время о предоставлении будет объявлено.

Напомним, в то же время стало известно о выплатах прямо на вокзале: украинцы теперь могут получить денежную помощь через Укрзализныцю и Укрпочту.

Также сообщалось, что Рада готовится забирать авто украинцев на нужды ВСУ – кому грозит остаться без транспорта.

Кроме того в Верховной Раде предупредили об ухудшении ситуации с курсом валют.