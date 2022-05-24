В Турции россиянин решил свести счеты с жизнью на глазах у людей прямо в аэропорту.

Как сообщают турецкие СМИ, мужчина из россии пытался повеситься в аэропорту в знак протеста против войны в Украине.

ЧП произошло в Анталье 24 мая. В аэропорту люди заметили, как мужчина забрался на подвесную лампу рядом со стойкой регистрации на вылет в Москву, а затем спрыгнул вниз с петлей на шее.

Мужчина повис на веревке на глазах у ошеломленной толпы. Охранники аэропорта тут же попытались подняться к нему по лестнице, но мужчина сбил ее ногой. Для того, чтобы не дать ему задохнуться, люди поддерживали под его ногами матрас.

В конце концов, охранникам удалось добраться до суицидника и обрезать веревку, на которой он висел.

Известно, что мужчина жив, его доставили в больницу.

По данным турецких СМИ, нарушителем спокойствия оказался 29-летний гражданин россии по имени Александр Русаков. Сообщается, что перед тем как совершить отчаянный поступок, он «выкрикивал что-то об Украине», выражая свой протест против войны в стране, развязанной его родиной.

Напомним, россия лишилась в Украине еще одного генерала, что известно о летчике-"лихаче".

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