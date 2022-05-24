В Кремле стали все чаще поднимать тему будущего преемника владимира путина, рассматривая несколько кандидатур.

Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на источники в российском правительстве и бизнесе. Отмечается, что сейчас действиями путина, развязавшего войну в Украине и фактически «добившего» этим экономику россии, недовольны практически все люди во власти.

И хотя никто не собирается свергать кремлевского диктатора, в Кремле все чаще поднимается тема его преемника.

«Есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет. Президент наворотил, но потом все можно будет исправить — как-то договориться», - говорят источники издания.

По их словам, в Кремле уже начали обсуждать возможных кандидатов для управления страной после путина. Среди них оказались мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

Последний сейчас постоянно находится на связи с путиным как куратор Донбасса. При этом неизвестно, хочет ли сам Кириенко занять место путина.

Отмечается, что сейчас ближайший круг российского президента состоит из тех, кто участвует в «операции» в Украине – руководит войсками или занимается Донбассом.

Близкие к Кремлю источники подчеркивают, что во власти все понимают, что путин может покинуть пост президента только в случае резкого ухудшения состояния здоровья. Таким образом, недовольство чиновников ничем не грозит диктатору.

«Люди плюются, но все равно работают, ставят страну на военные рельсы», - утверждают источники.

Напомним, оппозиционер Навальный высказался о войне в Украине и обратился к властям.

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