Крымский мост - это капитальное сооружение стратегического значения. Он строился специально таким образом, чтобы его нельзя было уничтожить.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфирее Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Там как минимум две бригады ПВО прикрывает, постоянные наряды сил в воздухе. ПВО, которое обеспечивают корабли», - сообщил Арестович.

По словам представителя ОП, попасть в мост крылатой ракетой – это все равно что за 300 метров попасть пулей в лист бумаги. Но, даже если попасть, например, в пролет моста – этот участок быстро восстанавливается.

«А в опору попасть… У нее даже если попасть, то надо и взорвать. Это непростая история. Если бы было так легко уничтожать, мы бы его давно уничтожили», - заключил Арестович.

Добавим, ранее в МВД Украины заявили, что Крымский мост будет разрушен – это лишь вопрос времени.

Ранее представитель вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш также предположил, что украинские военные могут нанести удар по Крымского мосту. Он назвал переправу "очень важным стратегическим объектом, повреждение которого станет серьёзным ударом для России, поскольку по мосту поставляют оружие для всего южного направления" боевых действий.

Напомним, мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, был введён в эксплуатацию в 2019 году. Его протяжённость - почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства - около 250 миллиардов рублей.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, как изменилась ситуация на передовой за последние сутки.

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