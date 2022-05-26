Президент України висловив вельми однозначна думка з цього приводу в своєму традиційному вечірньому зверненні.

25 травня в на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі прозвучала заява про те, що Україна повинна піти на переговори, а якщо потрібно – то і на поступки Росії. З такими ідеями виступив колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер.

Зеленський не залишив ці слова без відповіді.

"Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: Давайте врахуємо його інтереси. Цього року в Давосі це знову прозвучало. Незважаючи на тисячі російських ракет, що вдарили по Україні. Незважаючи на десятки тисяч убитих українців. Незважаючи на Бучу і Маріуполь. Незважаючи на зруйновані міста... але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито потрібно віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи", - обурився президент.

Він нагадав про те, що в 1938 році сім'я самого Кіссінджера, якому на той момент було 15 років, рятувалася з нацистської Німеччини. Зеленський вельми однозначно вказав на те, що тоді вони не думали про те, щоб «адаптуватися до нацистів замість того, щоб рятуватися від них або боротися з ними».

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