На Луганщине идут тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск.

Как пишет Politeka.net с ссылкой на главу Луганской ОГА (ОВА) Сергея Гайдая, россияне вошли на окраины Северодонецка - это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Для наступления на Лисичанск и Северодонецк враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, украинские бойцы крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны.

"Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них - жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротино", - сообщил Гайдай.

Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области.

Также Гайдай сообщил, что в течение 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и Дом культуры, в Золотом – три, в Почечном, Николаевке, Викторовке – по два.

Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты также готовятся к наступлению на Славянск. Рашисты проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

"На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что контрнаступление украинских военных на Херсонщине срывает планы РФ на южном направлении.