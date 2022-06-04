Одну из женщин спасти не удалось. Об этом сообщает издание Wiadomości.

В пятницу, 3 июня, полицейские получили сообщение о том, что в Нацпольське Мазовецкого воеводства мужчина напал с ножом на двух женщин. Правоохранители установили, что к дому на автомобиле прибыли двое мужчин, один из них вышел и напал на женщин, ранив их ножом. Затем нападавшие скрылись с места преступления, а соседи, слышавшие крик, сообщили экстренным службам.

Одну из пострадавших каретой скорой помощи доставили в больницу, другая в возрасте 29 лет скончалась, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Также в местной полиции сообщили, что на момент нападения в квартире, где проживали украинки, находилось двое детей в возрасте 2,5 года и 5 месяцев. Их также забрали в больницу на обследование.

Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в нескольких километрах попал в аварию и съехал в кювет. Они покинули автомобиль и продолжили побег пешком.

Одного из злоумышленников быстро задержали полицейские - он находился в состоянии алкогольного опьянения, его личность еще устанавливают, потому что документов у него с собой не было. Второго задержали через несколько часов, он оказался 27-летним гражданином Украины.

Напомним, ВСУ разгромили оккупантов из-за нелепой ошибки командования рф.

Как сообщала Politeka, Макрон отметился новым заявлением о Путине:"Россия остается великим народом".

Также Politeka писала, что оккупанты снова рванули в наступление, Генштаб сообщил детали.