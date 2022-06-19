Как сообщает Укрзализніця в своем официальном Телеграм канале, 19 июня на железной дороге в Черкасской области произошла серьезная авария. Стало известно, что два грузовых вагона сошли с рельсов на перегоне Райгород – Каменка. О пострадавших в результате аварии не сообщается.
Причины ЧП не раскрываются, однако известно, что авария повлияла на движение сразу нескольких поездов. Так, на время восстановительных работ будет изменен маршрут следования поездов №731 Днепр — Киев, №41 Днепр — Львов и №790/792 Киев — Кременчуг, Кропивницкий. Поезда будут временно курсировать через станцию Помошная вместо станции Каменка. Ориентировочное время задержки составит до 5 часов.
Также будет изменен и маршрут следования пригородных поездов:
«№ 6505 Знаменка-Шевченко сегодня ограничена на станцию Каменка.
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№6508 Цветково — Знаменка будет курсировать в сообщении Цветково — Шевченко и Косари-Знаменка с отправкой последнего в 18:12.
№6507 Знаменка — Цветково из Знаменки в 17:12 до ст.Косари, а Шевченко — Цветково в 20:30.
№ 6510 Цветково - Знаменка отправкой в 18:21 до ст. Шевченко в 19.31», - сообщили в Укрзализныце.
Компания принесла извинения пассажирам в связи с неудобствами и попросила следить за информацией о задержке поездов.
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