Как сообщают местные СМИ, в Набережных Челнах с 4 утра полыхают склады резины и пластика.
Площадь пожара составляет 1000 кв.м Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания.
К тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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Напомним, в россии после послномасштабного вторжения в Украину участились поджоги военкоматов.
Так, в ночь на 15 мая в Волгограде произошел пожар в здании военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам. И это была уже четвертая атака на российский военкомат за три дня.
Также сообщалось о масштабных пожарах в Красноярском крае рф, в результате которого сгорели сотни жилых домов.
При этом тушить пожары было некому и нечем – авиация и мужчины сейчас участвуют в войне против Украины.
Одним из наиболее пострадавших оказался город Уяр, где живут около 11 тысяч человек. Там пожар начался 7 мая и за несколько часов охватил сразу несколько улиц.
Также Politeka.net сообщала о крупном пожаре в Алтайском крае на территории Завьяловского заказника.
Также Politeka.net писала, что в Подмосковье полыхает огромный пожар - улицы затянуло дымом