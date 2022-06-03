В россии вспыхнул новый масштабный пожар. На снятых очевидцами кадрах видно, что небо буквально почернело от дыма.

Как сообщают местные СМИ, в Набережных Челнах с 4 утра полыхают склады резины и пластика.

Площадь пожара составляет 1000 кв.м Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания.

К тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Напомним, в россии после послномасштабного вторжения в Украину участились поджоги военкоматов.

Так, в ночь на 15 мая в Волгограде произошел пожар в здании военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам. И это была уже четвертая атака на российский военкомат за три дня.

Также сообщалось о масштабных пожарах в Красноярском крае рф, в результате которого сгорели сотни жилых домов.

При этом тушить пожары было некому и нечем – авиация и мужчины сейчас участвуют в войне против Украины.

Красноярский край, горят леса и дома. Но все ушли на фронт, завоевывать чужие земли. Зачем нам наша земля, наша тайга, наша Сибирь, если Путин одержим идеей мести Украине и хочет ее покорить? С Россией уже можно не воевать, она сама себя уничтожит!pic.twitter.com/DNxZU8bo5d — Геннадий Гудков (@gudkov_g) May 8, 2022

Одним из наиболее пострадавших оказался город Уяр, где живут около 11 тысяч человек. Там пожар начался 7 мая и за несколько часов охватил сразу несколько улиц.

Также Politeka.net сообщала о крупном пожаре в Алтайском крае на территории Завьяловского заказника.

Также Politeka.net писала, что в Подмосковье полыхает огромный пожар - улицы затянуло дымом