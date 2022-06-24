Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"К сожалению, да. Придется отводить наших ребят", - сообщил Гайдай, добавить, что никчему разводить «зраду».
«Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение, чтобы наши защитники, которые там находятся... они получили уже команду отходить на новые позиции и оттуда уже вести нормальные полноценные боевые действия», - сообщил Гайдай.
По его словам, город разрушен на 90 процентов, 80 процентов жилых домов придется снести – восстановить их невозможно.
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Российские войска продвигаются в направлении Лисичанска из Тошковки - Золотое. В окрестностях уже заходили вражеские ДРГ, попытки пройти вглубь города были отбиты.
Из оккупированного Старобельска в сторону Лисичанска зафиксирована перевозка оккупантами шести «Точек-У».
Тем временем в Сети появились кадры последних боев за Северодонецк в промзоне завода "Азот".
Напомним, оккупанты захватили еще один населенный пункт на Луганщине, но получили по зубам под Лисичанском.
Также сообщалось, что украинские защитники остановили наступление в одном из районов и уничтожили российских диверсантов - новые данные.
Кроме того Politeka.net писала, что российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета - есть погибшие.