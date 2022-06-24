Из-за сильного штурма, бушующего в российском Сочи уже второй день, машины с людьми унесло в море.

Кадры ЧП опубликовали российские СМИ в своих телеграм-каналах. Как сообщается, 24 июня в Сочи селем унесло в море два автомобиля. В этот момент в них находились в общей сложности восемь человек.

Семь человек пропали без вести. По информации росСМИ, среди них есть дети. В данный момент поисками на месте ЧП занимаются спасатели. Тело еще одного пассажира авто нашли в море.

Одно из видео с места происшествия сняла женщина, судя по всему находившаяся в машине в момент ЧП. Ей удалось спастись, однако непонятно, был ли в ее машине еще кто-то из пропавших без вести людей.

«Вон он, мой УАЗик! Вон он, одни колесики торчат», - сквозь слезы произносит женщина.

Сильнейший смерч обрушился на российский прибрежный город еще 23 июня. Он успел принести с собой много разрушений: ломал деревья и даже снес одно кафе. Шторм сопровождается ливнями, грозой, градом и шквалистым ветром.

Напомним, на российский курорт обрушился водяной смерч.

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