Трагедия с украинцами произошла в Польше, в городе Гура Кальвария.
Об этом сообщает местное издание. Трое парней (17 лет и двое по 16 лет) вошли к Висле в районе моста в опасном месте, где находятся подвижные отмели и омуты.
В определенный момент всех начало затягивать в них. Известно, что 17-летнему юноше удалось выбраться на берег, а вот двое его 16-летних друзей скрылись под водой.
«Старший парень пытался подать им руку, но все усилия оказались тщетными, — сказано в сообщении. — На место сразу вызвали спасателей, которые искали пропавших до позднего вечера, но безрезультатно. Поиски продолжились на следующий день, но тоже оказались тщетными. Тела погибших ребят удалось найти и поднять на поверхность только во вторник, 21 июня, во второй половине дня».
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Погибшие ребята из Украины были братьями. На месте, где они вошли в Вислу, два года назад произошла подобная трагедия.
Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.
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