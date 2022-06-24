Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На жаль, так. Доведеться відводити наших хлопців", - повідомив Гайдай, додавши, що не треба розводити "зраду".

"Зараз та ситуація, що перебувати на розбитих позиціях не має сенсу, тому що з кожним днем пропорційно кількість загиблих на неукріплених територіях може зростати. Тому було прийнято таке рішення, щоб наші захисники, які там знаходяться... вони отримали вже команду відходити на нові позиції і звідти вже вести нормальні повноцінні бойові дії", - повідомив Гайдай.

За його словами, місто зруйноване на 90 відсотків, 80 відсотків житлових будинків доведеться знести – відновити їх неможливо.

Російські війська просуваються в напрямку Лисичанська з Тошківки-Золоте. В околицях вже заходили ворожі ДРГ, спроби пройти вглиб міста було відбито.

З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення окупантами шести "Точок-У".

Тим часом у мережі з'явилися кадри останніх боїв за Сєвєродонецьк у промзоні заводу"Азот".

Нагадаємо, окупанти захопили ще один населений пункт на Луганщині, але отримали по зубах під Лисичанськом.

Також повідомлялося, що українські захисники зупинили наступ в одному з районів і знищили російських диверсантів - нові дані.

Крім того Politeka.net писала, що російський військовий літак впав і загорівся відразу після зльоту - є загиблі.