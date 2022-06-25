На Прикарпатье работники Миграционной службы области обнаружили 46-летнего гражданина россии, который есть в санкционном списке СНБО.
Об этом говорится в сообщении Миграционной службы Ивано-Франковской области.
Этот гражданин рф является обвиняемым в совершении ряда преступлений насильственного и имущественного характера на территории Украины и, по информации правоохранителей, считается субъектом преступного влияния.
Его дальнейшее пребывание в Украине может иметь негативное влияние на публичный порядок и угрожать интересам обеспечения национальной безопасности Украины, тем более в условиях вооруженной агрессии рф.
Работники Миграционной службы выяснили, что мужчина въехал в Украину в конце 2017 года. Здесь он получил вид на жительство на основании брака с украинкой. В указанный срок россиянин не покинул пределы Украины, жил в одном из регионов Украины с недействительным паспортом.
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На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 статьи 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Его поместили в специализированном учреждении для временного пребывания иностранцев. Работники Миграционной службы готовят исковое требование о принудительном выдворении россиянина из Украины.
Напомним, российский военный самолет упал и загорелся сразу после взлета.
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