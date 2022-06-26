В оккупированном россией Крыму бушует непогода - некоторые города затопило, в течение нескольких дней на полуострове ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Об этом сообщают российские СМИ.

В Крыму объявили штормовое предупреждение 26 и 27 июня. По данным синоптиков, в ближайшие два дня на полуостров обрушатся осадки до 30 мм, сильные грозы и ветер до 20 метров в секунду. Согласно прогнозу, объем воды в реках поднимется на полтора сантиметра, опасен сейчас также выход в море.

"Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - сообщили в пресс-службе оккупационной МЧС.

Сообщается, что хуже всего сейчас ситуация в Симферопольском районе. Там затопило сразу пять поселков - Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и Украинка. Как жалуются местные жители в соцсетях, дороги превратились в реки, частные дома затопило.

Официальных данных о том, есть ли в Крыму пострадавшие в результате стихии, пока не поступало.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о температурных качелях в июле от заморозков до +41.

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