Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У ГУР розповіли, що керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів збройних сил рф.

Одночасно з тим росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційна причина: для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО. Для цього, за даними розвідників, запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.



Також повідомляється, що з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що наразі армія Білорусі тримає лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України.

Час, необхідний для розгортання ударних сил, складає 3-4 тижні. За словами представника ГУР, ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно, без військ рф, є вкрай малоймовірним.

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