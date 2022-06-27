В Зимогорье во временно оккупированной Луганской области горит склад боеприпасов.

Соответствующие кадры уже распространяются по Сети, пишет Politeka.net. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма и вспышки пламени.

Склад боеприпасов в Зимогорье передает привет) https://t.co/41etuySIFw pic.twitter.com/2GY13OUIeB — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) June 27, 2022

Отдельно отметим, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ.

"Идет детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу нашу закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очкую... А соседка жарит картошку и поет что - то", "Утро становится все добрее», «Уже фейерверк», - комментируют кадры пользователи Сети.

Также отметим, что до оккупированного Луганска от Зимогорья менее 40 км.

"Идёт детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу нашу закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очкую… А соседка жарит картошку и напевает что-то" https://t.co/RExw8uqzIV #Зимогорье pic.twitter.com/zNvoce5rZi — Necro Mancer (@666_mancer) June 27, 2022

Добавим, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович анонсировал ответ рашистам за обстрел украинских городов. В частности жилого дома в Киеве.

"Только не по мирным, как вы. По командным пунктам".

Напомним, беларусь отправляет в россию вагоны, набитые боеприпасами.

Также сообщалось, что в результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв.м.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ остановили наступление и ударили по скоплению врага.