Соответствующие кадры уже распространяются по Сети, пишет Politeka.net. На кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма и вспышки пламени.
Отдельно отметим, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций ВСУ.
"Идет детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу нашу закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очкую... А соседка жарит картошку и поет что - то", "Утро становится все добрее», «Уже фейерверк», - комментируют кадры пользователи Сети.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Трагедия под Одессой: оборвалась жизнь 15-летней девочки, фото
Впервые за последние сто лет: рф находится в нескольких часах от экономической катастрофы
Британская разведка раскрыла реальную ситуацию в Северодонецке и с наступлением рф: "Это лишь одна из..."
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
Также отметим, что до оккупированного Луганска от Зимогорья менее 40 км.
Добавим, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович анонсировал ответ рашистам за обстрел украинских городов. В частности жилого дома в Киеве.
"Только не по мирным, как вы. По командным пунктам".
Напомним, беларусь отправляет в россию вагоны, набитые боеприпасами.
Также сообщалось, что в результате попадания крылатой ракеты Х-22, выпущенной с вражеского самолета Ту-22 с направления временно оккупированного Крыма, в жилом квартале одного из сел Одесского района произошло возгорание трех частных домов и приусадебных зданий на общей площади 500 кв.м.
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ остановили наступление и ударили по скоплению врага.