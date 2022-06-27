Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Так, повідомляється, що зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Інформацію про відправку боєприпасів з Білорусі до рф опублікувала й моніторингова група "Беларуські Гаюн".

Так, «БГ» з посиланням на співтовариство залізничників Білорусі повідомляє, що в Білорусі почалося навантаження боєприпасів у 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки), які у БелЖД орендувало Управління військових повідомлень РБ та Центральне управління військових повідомлень МО РФ.

За інформацією залізничників, у цих вагонах здійснюватиметься вивезення боєприпасів з Білорусі до рф. Повідомляється, що зараз навантаження ведеться на багатьох великих артилерійських базах озброєння та боєприпасів.

Наприклад, вантажні роботи ведуться у ВЧ 67878 (це 46-й арсенал ракет та боєприпасів) у населеному пункті Бронна Гора.

«Кількість боєприпасів настільки велика, що навантаження самотужки організувати не можуть і відряджують військовослужбовців з інших підрозділів на допомогу», - пише Співтовариство залізничників Білорусі.

Після завантаження групи вагонів (по 6-10 одиниць) відправляють на станції Мінського залізничного вузла і вже там їх «причіплюють» до звичайних вантажних поїздів і відправляють (по маршруту: Мінськ - Орша - стик. Червоне - Смоленськ) на станції призначення в РФ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувсі до мешканців Білорусі з закликом не дати себе затягти у війну рф проти України.

Також повідомлялось, що ворог вночі вдарив по житловим будинкам на Одещині.

Крім того Politeka.net писала, що журналіст пояснив, для чого путін обстрілює Україну з Білорусі.