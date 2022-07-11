Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области , из-под завалов спасены 6 человек, работы по разбору завалов продолжаются.
По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 22 человек, из них 1 ребенок – мальчик 9 лет.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов мужчину, который провел там около 20 часов.
Мужчина рассказал, что был в ванной, вышел оттуда, когда ударили ракеты. Плита упала на ванную, оставив немного свободного пространства. Он лежал там, пока его не достали спасатели.
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Напомним, российские оккупанты ударили «Искандерами» по гражданскому общежитию в городе Часов Яр на Донетчине в субботу вечером.
Ориентировочно попали четыре ракеты. По предварительным оценкам экспертов, это были "Искандеры".
Дом, в который попали российские оккупанты – это общежитие, где находились гражданские люди. Военных объектов здесь поблизости нет", – сообщал первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов.
Через некоторое время появились первые данные о погибших – сообщалось, что жертвами обстрела стали 15 жителей общежития.
Добавим, что утром 11 июля россияне ударили по центру Харькова – ракета попала в многоэтажку.
Также сообщалось, что попытка нового наступления оккупантов полностью провалилась.
В Сети также появилось видео, как итальянский ведущий закрыл российскому пропагандисту Соловьеву рот в прямом эфире.