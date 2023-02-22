Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны», – предупредил Терехов.

Вероятно, обстрел ведется с ЗРК С-300 из Белгородской области России.

«Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!» – сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По некоторым данным, город был атакован иранскими дронами.

Предварительно известно, что четыре удара пришлись по Киевскому району города.

Враг целит по промышленным объектам.

ОБНОВЛЕНО

"В Харькове россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами. Предварительно - два человека имеют легкие повреждения" - руководитель ОП Андрей Ермак.

Напомним, 21 февраля россияне ударили по Херсону. Российские войска нанесли массированный удар с «Градов» по ​​городу – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание "Херсонтеплоэнерго", завод и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 5 мирных людей, 21 житель Херсонщины получил ранения разной степени тяжести.

Среди раненых – 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также сообщалось, что новое наступление обернулось для россиян катастрофой - враг разбит.