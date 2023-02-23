В России есть неглупые люди, которые хотят как можно скорее закончить войну.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

Они, по словам Буданова, понимают, что времени нет ни у кого, и чем дольше война против Украины будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики России.

Также Буданов прогнозирует окончание войны летом 2023 года.

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу", - заявил глава ГУР МО.

По словам Буданова, событий весной будет очень много. И, может быть, они будут решающими в этой войне.

Отвечая на вопрос, к чему готовится Россия весной, Буданов заявил: «к выполнению задачи номер один».

Главный разведчик Украины уверен, что перед оккупантами стоит задача до 31.03.2023 выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Говоря о Бахмуте, Буданов заверил, что город держится, стоит.

«Стратегически важен каждый миллиметр нашей Родины, и это нужно понять. Я говорил много раз, опять-таки вам повторяю, что каждый потерянный метр ситуативно, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого мэтра – это унесет жизни у десяти бойцов», - подчеркнул Буданов.

Подчеркнем, что в это время в Сети появилась информация, что якобы Буданов обратился к жителям оккупированного Крыма.

Обращение "руководителя украинской разведки" прозвучало на всех крымских радиостанциях, а также в Москве и Краснодаре.

Буданов подчеркнул, что Крым, Донбасс и другие оккупированные территории вернутся домой, а все предатели будут найдены.

"Всем патриотам - время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам", - подчеркнул якобы Буданов.

Добавим, между тем свой прогноз относительно окончания войны озвучил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Так, он считает, что война в Украине продлится по меньшей мере еще год, ведь Путин не собирается останавливаться.

«Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизни народа Украины, но и к своим собственным солдатам, — сказал он, пишет Sky News.

Уоллес отметил, что уже 188 тысяч военных армии РФ погибли из-за амбиций российского диктатора и за его катастрофическую ошибку.

«Когда кто-то перешел границу и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться, — добавил Уоллес.

Также стало известно, что Уоллес приехал к украиинским военным, которые проходят обучение на танках Challenger 2 в Англии.

🇬🇧DefSec Ben Wallace climbs onto Challenger 2 tank for photo with Ukrainian soldiers now being trained in the U.K.: “Crimea that way!” pic.twitter.com/ZKqb05EzwW — InUkraine (@InUAOfficial) February 23, 2023

Ранее украинских военных, проходящих обучение в Британии, посетил король Чарльз.

"Это очень вдохновляет – быть свидетелем того, как украинские солдаты учатся на британских танках Challenger 2", - цитирует Бена Уоллеса британское правительство.

British Defense Minister Ben Wallace with Ukrainian soldiers undergoing training on Challenger 2 tanks



🇬🇧🇺🇦 Based Ben pic.twitter.com/bJgy7HHlP6 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2023

Тем временем заместитель Министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Center заявила, что наступление российских войск на Востоке продолжается, но силы обороны наносят врагу серьезные потери.

«На Востоке продолжается пришествие неприятеля. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная», – сказала Анна Маляр.

Напомним, что ситуация вокруг Молдовы очень быстро обостряется.

Также сообщалось, что эксперт рассказал, когда Россия может запустить ракеты, которые не сбивает наше ПВО.