Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».
Они, по словам Буданова, понимают, что времени нет ни у кого, и чем дольше война против Украины будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики России.
Также Буданов прогнозирует окончание войны летом 2023 года.
"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу", - заявил глава ГУР МО.
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По словам Буданова, событий весной будет очень много. И, может быть, они будут решающими в этой войне.
Отвечая на вопрос, к чему готовится Россия весной, Буданов заявил: «к выполнению задачи номер один».
Главный разведчик Украины уверен, что перед оккупантами стоит задача до 31.03.2023 выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.
Говоря о Бахмуте, Буданов заверил, что город держится, стоит.
«Стратегически важен каждый миллиметр нашей Родины, и это нужно понять. Я говорил много раз, опять-таки вам повторяю, что каждый потерянный метр ситуативно, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого мэтра – это унесет жизни у десяти бойцов», - подчеркнул Буданов.
Подчеркнем, что в это время в Сети появилась информация, что якобы Буданов обратился к жителям оккупированного Крыма.
Обращение "руководителя украинской разведки" прозвучало на всех крымских радиостанциях, а также в Москве и Краснодаре.
Буданов подчеркнул, что Крым, Донбасс и другие оккупированные территории вернутся домой, а все предатели будут найдены.
"Всем патриотам - время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам", - подчеркнул якобы Буданов.
Добавим, между тем свой прогноз относительно окончания войны озвучил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Так, он считает, что война в Украине продлится по меньшей мере еще год, ведь Путин не собирается останавливаться.
«Я думаю, что Россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизни народа Украины, но и к своим собственным солдатам, — сказал он, пишет Sky News.
Уоллес отметил, что уже 188 тысяч военных армии РФ погибли из-за амбиций российского диктатора и за его катастрофическую ошибку.
«Когда кто-то перешел границу и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться, — добавил Уоллес.
Также стало известно, что Уоллес приехал к украиинским военным, которые проходят обучение на танках Challenger 2 в Англии.
Ранее украинских военных, проходящих обучение в Британии, посетил король Чарльз.
"Это очень вдохновляет – быть свидетелем того, как украинские солдаты учатся на британских танках Challenger 2", - цитирует Бена Уоллеса британское правительство.
Тем временем заместитель Министра обороны Анна Маляр на брифинге в Military Media Center заявила, что наступление российских войск на Востоке продолжается, но силы обороны наносят врагу серьезные потери.
«На Востоке продолжается пришествие неприятеля. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная», – сказала Анна Маляр.
Напомним, что ситуация вокруг Молдовы очень быстро обостряется.
Также сообщалось, что эксперт рассказал, когда Россия может запустить ракеты, которые не сбивает наше ПВО.