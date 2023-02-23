Міноборони РФ опублікувало заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров’я.

Але Молдова швидко спростувала ці звинувачення.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева для перевірки інформації.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова", - йдеться в заяві.

Також у Кишиневі підкреслили, що відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано.

Ця заява стала відповіддю на звинувачення Міноборони РФ вранці у четвер, що Україна нібито готується до провокацій.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові, а президент США Джо Байден у Варшаві пообіцяв Майї Санду підтримку суверенітету Молдови.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що українська армія може допомогти армії Молдови у роззброєнні угруповання російських військ у Придністров'ї і загрози захоплення аеропорту у Кишиневі немає.

"Думаю, що це нереально. Немає сенсу захоплювати аеропорт у Кишиневі, тому що територія Придністров'я знаходиться в анклаві. Через наш повітряний простір вони туди літаками не зайдуть, ми їх позбиваємо, і через Румунію вони теж не зайдуть – Румунія теж зіб'є. А сама Молдова не має виходу у відкритий міжнародний простір", – пояснив він в інтерв’ю Обозреватель.

Військовий аналітик впевнений, що що контингент країни-терориста Росії у Придністров'ї є недостатнім для вирішення такого завдання. "Там потрібне захоплення з одночасною висадкою десанту, тоді це матиме успіх", – зауважив він.

А от відомий військовий журналіст Сергій Ауслендер в своєму телеграм-каналі назвав план росіян щодо захоплення аеропорту «дибільним».

«… І що тоді? Військова наука вчить нас, що підкріплення повинно бути перенесено на захоплений плацдарм. Або на землі - тут це трохи складно, поки навіть дачі у Бахмуті не можуть захопити, у Пригожина його мертві найманці в кадр не вміщуються. Або по повітрю - тут українські зенитники, побачивши в небі Іли з десантом навіть, припускаю, спочатку розгубляться – за що нам таке щастя. З одного боку, Молдова має братську Румунію (дві країни - одна нація), а з іншого - не менш братська Україна – тільки попросіть, ми допоможемо стільки, скільки у нас є сил, а сил в нас багато…», - прокоментував Ауслендер щодо намірів рф захопити аеропорт, додавши, що просто в російському міністерстві оборони хтось пограв у Call of Duty: Modern Warfare 2, Mission No Russians.

А от аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що росія може використати концепцію "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови та будь якого сусіда, що раніше був в окупації росіян.

Так, експерти ISW звернули увагу, що путін відновив свій імперіалістичний наратив про те, що рф сьогодні бореться за «історичні кордони» росії, наратив, який він подібним чином озвучив у своїй промові перед вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.

Концепція «історичних кордонів» росії може виправдати агресію майже проти будь-якого сусіда рф, а також Молдови і держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з росією, - відзначають експерти Інституту вивчення війни.

ISW нагадує, що перед виступом в Лужниках путін скасував указ 2012 року про зовнішньополітичний курс росії, який передбачав, що росія зблизиться з ЄС і США, та буде поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Die Welt заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо Росія намагатиметься використати цю територію, щоб відкрити інший фронт.

"Ми отримали інформацію від наших спеціальних служб, що Росія хоче скористатися моментом і змінити управління Молдовою. Ми передали цю інформацію президенту Маї Санду", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, окупанти влаштували бунт і не погоджуються йти у наступ.

Також повідомлялось, що у війній в Україні настав переломний момент.

Крім того, повідомлялось, що путін готує для Білорусі страшну долю.