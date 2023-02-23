По материалам СБУ суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Как сообщает пресс-центр СБУ, общая стоимость арестованных активов супруги подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука составляет более 5,6 млрд грн.

В частности, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей.

СБУ. Фото: скриншот Youtube-видео

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Арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, которые супруга Медведчука "использовала для проведения взрывной деятельности против Украины".

оксана марченко, паломница, скрин

"Именно они учредили фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также уплачивала "налоги" в российский бюджет", – сообщили в СБУ.

Напомним, жене Медведчука Марченко грозит до 8 лет заключения: СБУ нашла у нее во время обысков.

Также сообщалось, что в Украине к 12 годам тюрьмы приговорили коллаборантов: корректировали обстрелы школ и больниц.

Кроме того, Politeka.net писала, известного киевского блоггера задержала СБУ, что он натворил.