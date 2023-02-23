Суд арестовал имущество супруги Виктора Медведчука более чем на 5,6 миллиарда.

По материалам СБУ суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Как сообщает пресс-центр СБУ, общая стоимость арестованных активов супруги подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука составляет более 5,6 млрд грн.

В частности, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей.

Арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, которые супруга Медведчука "использовала для проведения взрывной деятельности против Украины".

"Именно они учредили фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также уплачивала "налоги" в российский бюджет", – сообщили в СБУ.

Напомним, жене Медведчука Марченко грозит до 8 лет заключения: СБУ нашла у нее во время обысков.

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