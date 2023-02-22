В Украине осудили 4 коллаборанта, которые корректировали обстрелы школ и больниц.

Вражеских приспешников задержали на территории Киевской и Донецкой областей и отправили за решетку, передает пресс-служба СБУ.

В Украине к 12 годам тюрьмы приговорили 4 коллаборантов, корректировавших обстрелы школ и больниц

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще четырех участников информаторских сетей российских спецслужб. Злоумышленники собирали разведданные о дислокации Сил обороны и техническом состоянии объектов энергетики в Киеве и прифронтовых районах Донбасса", - говорится в сообщении.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве прокремлевского блоггера, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины и скрывавшегося от правосудия в монастыре УПЦ (МП).

Приспешником рашистов является столичный блоггер, основатель так называемого «русского клуба», занимавшийся подготовкой «заказных» публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.

По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блоггера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение.

Напомним, кафиры снова ударили ракетами по Харькову - стали известны последствия.

Также сообщалось, что новое наступление обернулось для россиян катастрофой - враг разбит.

Кроме того, сообщалось, что пути готовят для Беларуси страшную судьбу.