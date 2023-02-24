Как сообщают столичные паблики со ссылкой на очевидцев, легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры.
«Легковушка разворачивалась через две сплошные и въехала в автобус. От сильнейшего удара, водителя легковушки откинуло на пассажирское сиденье, у него защемило ноги, ему пытаются помочь», - рассказали очевидцы.
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В результате ДТП участок дороги на проспекте Червоной Калины (ранее проспект Маяковского), заблокирован, троллейбусы высаживают пассажиров.
На месте происшествия много машин «скорой» помощи. По предварительной информации, жертв нет. О количестве пострадавших пока не сообщается.
Тем временем Киевская городская военная администрация опубликовала видео, посвященное годовщине волномасштабного военного вторжения россии в Украине.
«…758 часов воздушных тревог в Киеве. Киев выдержал 15 ракетных и десятки "шахидных" атак! С 24 февраля в столице погибли 124 киевлянина. Ранены полтысячи горожан…», - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попко.
Напомним, в страшном ДТП под Днепром погибли три человека. Среди жертв - ребенок.
Также сообщалось о новой трагедии под Киевом.
Ранее стало известно, что поезд "Киев - Варшава" сошел с рельсов в районе реки - кадры с места происшествия.