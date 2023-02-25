Разведчик 60-й ОМБр с позывным «Золотой» рассказал об успешном контрнаступлении украинских защитников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Золотой» участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении, где нашим Силам обороны противостоят российские наемники из ЧВК «Вагнер». Вражеские штурмы на Бахмутском направлении идут почти круглосуточно. Но украинские военные не ограничиваются оборонительными действиями, активно донимая врага атаками и контрнаступлениями.

"Одно из успешных контрнаступлений было совершено нами южнее Бахмута. Противник занял мост через Северский Донец, что создавало угрозу оперативного окружения наших войск. Командование поставило задачу отбить мост и закрепиться там. Собрали возведенный отряд разведывательных групп из разных подразделений, противника выбили и уничтожили. Дальше уже наши пехотинцы закрепились на этих позициях", – рассказывает разведчик.

По его словам, интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении просто безумна.

"Здесь постоянные бои, сегодня один, завтра три и так непрерывно. Даже время идет по-другому. Месяц пролетает, словно минута. А секунда боя продолжается, как целая жизнь. Каждый, кто сейчас воюет, уже герой. И о поступках, которые достойны высоких наград, можно рассказывать долго. А тем, кто сейчас скрывается от повесток, хочу сказать одно: соберите волю в кулак, скажите себе: "Я должен защитить свою страну, родителей, детей, дом, в конце концов", и идите в военкомат. Для победы важен каждый", – подчеркнул «Золотой».

Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.

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