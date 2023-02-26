В воскресенье, 26 февраля, на дороге между селами Блидча и Леоновка водитель ВАЗ попал в ДТП.
В результате Даварии погиб 17-летний парень.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
"Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. 26 февраля, около 4:00, между селами Блидча и Леоновка Иванковской общины произошла смертельная авария. По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, уехал кювет и столкнулся с деревом", – сообщили в полиции.
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Погиб 17-летний подросток, находившийся в машине. Водитель и другие трое пассажиров легковушки получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.
Напомним, жесткая авария произошла утром 24 февраля в Деснянском районе украинской столицы.
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