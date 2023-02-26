В городе Коломыя Ивано-Франковской области водительница автомобиля Tesla насмерть сбила женщину и травмировала мужчину. Погибшей оказалась местная волонтер Юлия Пиотровская, ее муж-военный в реанимации. Без мамы остались двое детей. О трагедии сообщает волонтерский центр "Локомотив".
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 февраля. Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, 45-летняя местная жительница за рулем Tesla, во время парковки возле магазина, который находится в подвальном помещении, не учла обстановку и вовремя не затормозила, совершив наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару в сторону автовокзала. Затем автомобиль съехал по лестничной клетке вниз.
От полученных травм 38-летняя волонтер Юлия Пиотровская погибла на месте, а ее 51-летний муж, который является военнослужащим, получил травмы и находится в реанимации.
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Водительницу проверили на состояние опьянения. За рулем она была трезвая.
Обстоятельства аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в страшном ДТП под Днепром погибли три человека. Среди жертв - ребенок.
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