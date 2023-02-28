Недалеко от российского города Мурманск произошла авиакатастрофа.

Как сообщают пропагандистские СМИ, разбился вертолет Ми-8.

"Вертолет разбился неподалеку от площадки Лавозеро. На борту было восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

По другим данным, на борту было девять человек.

Отметим, Ми-8, и его модификации, самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире (в общей сложности построено более 17 тыс. экземпляров всех модификаций); является самым массовым вертолётом в истории авиации.

В декабре 2022-го года в россии потерпели крушение сразу два вертолета Ми-8.

Так, 16 декабря в Улан-Удэ Ми-8 загорелся при посадке в аэропорту, погибли три человека.

О новой катастрофе также Ми-8 стало известно 19 декабря.

Машина разбилась в Магаданской области.

Во время посадки он врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и сгорел.

Членам экипажа удалось покинуть салон до начала пожара.

Новая авикатастрофа с участием Ми-8 произошла в россии 27 января в аэропорту Внуково.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в российском Туапсе. По некоторым данным, результатом взрывов и последующего пожара стала атака беспилотников.

Также сообщалось о крушении российского самолета.

Кроме того, Politeka.net писала, как российские вертолеты уничтожаются украинскими защитниками.