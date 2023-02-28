Як повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на МНС, повідомлення про пожежу на території нафтобази на вулиці Індустріальній у Туапсе надійшло 28 лютого о 2:15.

Стверджується, що на зараз пожежу повністю загашено, вогонь не торкнувся нафтових резервуарів, розливу нафтопродуктів не сталося, а під час пожежі ніхто не постраждав.

Пожежу гасили 32 особи та 11 одиниць техніки.

У свою чергу місцеві жителі повідомляють, що чули звуки, схожі на вибухи.

«Було два вибухи з різницею десь у 5 секунд. Але я навіть не сказала б, що це були вибухи, бо не було жодної хвилі, від якої тремтіли б шибки. Просто дуже два сильні гучні звуки», - повідомила одна із мешканок Туапсе у соцмережах.

За непідтвердженими даними, нафтобаза була атакована безпілотниками.

Інші ж місцеві повідомляють, що внаслідок вибухів шибки вибило на залізничному вокзалі.

Зазначимо, у Туапсе знаходиться нафтопереробний завод, який входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

«Гойда чи курять?», «Операція прометей», «Бавовна на НПЗ!», - коментують пожежу користувачі соцмереж.

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