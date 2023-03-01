В Украине продолжается мобилизация военнообязанных, однако в СМИ часто появляется информация о скандалах при вручении повесток.

Призывные комиссии в Украине не всегда признают свои ошибки, пишет британское издание " Economist".

Так, например, издание сообщает, что украинец Руслан Кубай был удивлен, когда в конце января получил повестку, потому что у него инвалид с детства - нет обеих рук. Мужчина должен попасть под автоматическое освобождение от службы.

Неожиданностью для него стала реакция чиновников местного призывного пункта в Дрогобыче Львовской области.

Вместо того чтобы признать свою ошибку, местные чиновники объявили его годным к службе.

Когда публикация в соцсетях и разразился скандал и это помогло отменить решение.

Издание сообщает, что случай Руслана Кубая не одинок.

По непонятным причинам наиболее агрессивными были чиновники на западе Украины, пишет британское издание, но такая же тенденция наблюдается по всей стране.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс. Что нужно знать военнообязанным читайте в материале.

А еще Politeka сообщала, что одесситы придумали "товар" во избежание призыва: однако есть нюанс, фото

Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался выполнять боевые задания и получил срок.