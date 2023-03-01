Эксперт сообщил, что оккупанты стянули огромное количество военной техники и живой силы к линии фронта, однако ситуацию они переломить не смогут.

"Во-первых, все это "страшное" ОБЩЕЕ количество ВВТ противника размазано по очень немаленькому по своей протяженности фронту. Поэтому, если их распределить на ВЕСЬ фронт, то такой показатель, который очень "уважали" в советской армии, как количество того или иного типа ВВТ на 1 км фронта, получится уже не таким "страшным"", - пишет Трегуб.

Второй причиной является то, что вооружения и военная техника врага не задействована непосредственно в боевых действиях в данный момент.

"Есть еще части и подразделения резерва, их штатное ВВТ также следует отделить от общего количества, так как они не задействованы непосредственно в боевых действиях в данный момент (но, конечно, могут быть задействованы в течение какого-то короткого времени)", - добавил военный эксперт.

И третьей причиной является применение "принципа оперативного искусства".

"Так называемый принцип концентрации, имеются в виду сил и средств, в том числе, ВВТ. Может быть задействован ТОЛЬКО частично, и он вовсе не дает стопроцентной гарантии "прорыва чего угодно в любых условиях". То есть, командование противника может привлекать к наступлению, в тех или иных масштабах, лишь ЧАСТЬ от общего количества ВВТ, потому что боевые действия из-за этого не прекратятся на других направлениях и участках...

Более того, командование ВСУ, установив факт концентрации ВВТ противника на том или ином участке, по всей вероятности, тут же активизирует свои действия на других... Не просто мешая противнику реализовать этот принцип, а почти заставляя его снова распределять ВВТ по другим участкам фронта, вместо концентрации его на каком-то определенном", - рюзюмировал эксперт Павел Трегуб.

Напомним о переходе в наступление: оккупанты готовятся штурмовать новые направления.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Кроме того, сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.